Lazio - Frosinone, attenzione ai cartellini: ecco chi è a rischio per Udine

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Frosinone del 29 dicembre chiuderà il 2023 della Lazio. La formazione biancoceleste ripartirà nel nuovo anno da Udine il 7 gennaio e per quella partita ci sono due big a rischio: Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella sono diffidati e in caso di ammonizione contro i ciociari sarebbero costretti a saltare l'impegno in Friuli.

Nella lista dei diffidati compare anche Ciro Immobile, ma purtroppo il capitano scenderà in campo venerdì all'Olimpico a causa dell'infortunio subito a Empoli. Ancora non è stato stabilito il rientro in campo, con lo staff medico che valuterà giorno per giorno la ripresa, ma sicuramente Il trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra lo terrà sicuramente ai box contro il Frosinone.