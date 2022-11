Lazio, intrigo Luis Alberto: lo scenario tra IdL e possibile addio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto non è un titolare, almeno non lo è stato in questo avvio di stagione della Lazio. I numeri dicono che il Mago è pienamente nelle rotazioni di centrocampo, ma non un inamovibile. Anzi. Su 21 partite giocate fin qui dalla Lazio, Luis Alberto ha iniziato nove volte dal primo minuto, quattro volte è rimasto seduto in panchina e otto è subentrato a gara in corso. Quindi, numeri alla mano, sono più le volte che lo spagnolo parte in panchina (12), piuttosto che quelle in cui viene selezionato nell’undici titolare (9). Questione di equilibri, di interpretazione delle partite, Sarri nella post Lazio-Monza era stato chiaro: “Luis ha qualità enormi e altre carenze. È una risorsa se le gare si mettono in un certo modo”.

RAPPORTI - Ergo, non può giocare sempre dal primo minuto e la sua presenza dipende anche dal copione di certe partite. Il ruolo di comprimario però non piace molto al Mago, soffre in panchina, vorrebbe giocare di più. A Roma sta bene, nello spogliatoio non ha problemi, è legatissimo soprattutto alla parte ispanica del gruppo, sta facendo da chioccia a Romero, è grande amico di Pedro. Ma con Sarri il rapporto non è mai decollato, il tecnico ha le sue idee, reputa Luis Alberto un talento puro, ma con limiti caratteriali chiari che ne compromettono il rendimento. Luis Alberto vorrebbe forse maggior dialogo, più comprensione ed elasticità tattica nell’interpretazione del ruolo di mezzala. Difficile ormai trovare un punto d’incontro.

POSSIBILE ADDIO - Sarri non s’è mai opposto a una possibile cessione di Luis Alberto, l’accoglierebbe anche bene se al suo posto arrivasse un centrocampista più dinamico, fisico e in grado comunque di garantire palleggio. In estate aveva fatto il nome di Ilic, è un obiettivo che non ha mai accantonato. Luis invece sogna il ritorno in Spagna, magari a Siviglia, nella sua città e nella sua squadra del cuore, oggi terzultima in Liga. Per ora dall’Andalusia - e in generale dalla Spagna - non s’è mosso nulla, ma è siamo a metà novembre, c’è tempo di intavolare discorsi di mercato. Lotito non vorrebbe svendere Luis Alberto, lo valuta sempre 20 milioni di euro, l’eventuale cessione del Mago sarebbe manna anche per l’indice di liquidità, di nuovo da sbloccare. Possibile che nei prossimi giorni possa andare in scena un colloquio con gli agenti del giocatore. A oggi non è semplice immaginare una cessione del Mago già a gennaio, ma la situazione va monitorata. È in evoluzione…