Lazio, l'incertezza Champions interessa mercato e rinnovo di Inzaghi

La Lazio si lecca le ferite dopo la sconfitta di Firenze e, con tre giornate più il recupero con il Torino a separarla dalla fine del campionato, vede ormai più lontana la speranza di riconquistare l'accesso alla Champions League. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la classifica finale di questa Serie A è ancora tutt'altro che scritta, ma si rifletterà inevitabilmente sui piani futuri del club e anche su quelli di Simone Inzaghi. Il contratto del mister è infatti in scadenza a fine giugno e non è ancora stato formalizzato un prolungamento fino al 2024 che sembra già raggiunto, ma che non viene messo nero su bianco per il momento. Non c'è odore di divorzi all'orizzonte, questo no, ma il piazzamento della Lazio a fine campionato avrà degli effetti sia sul mercato biancoceleste che sull'accordo per il rinnovo di Inzaghi, che potrebbe essere rivisto sul versante bonus. Il futuro è ancora tutto da decifrare sia per la squadra che per il mister e la Lazio se lo giocherà in quattro partite, con un occhio fisso ai risultati delle dirette concorrenti.