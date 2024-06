Lazio, Lotito sbotta: "Manderemo via i mercenari! Kamada chiedeva..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito conferma Tudor. È questo quanto è trapelato in questi giorni soprattutto dalle parole del presidente biancoceleste, che ha negato qualsiasi scenario differente dalla permanenza del tecnico croato. Le cose da fare sul mercato, però, sono tante, come scrive Il Corriere della Sera: l'ex Marsiglia è innervosito per il caso Kamada e vuole che la rosa venga rivoluzionata. Allo stato attuale non è vicino a presentare le dimissioni, ma potrebbe farlo nel caso in cui la società non dovesse accontentarlo o se gli arrivasse un'offerta importante da un altro club (piace al Bologna). Sono solo ipotesi, ovviamente. Il presidente Lotito è fermo sulla scelta fatta a marzo su Tudor. La suggestione Klose, che sarebbe più che felice di sedersi sulla panchina della Lazio, al momento è messa da parte: il tedesco nega di essere stato contattato dal club laziale.

La linea perciò è tracciata, come ha ribadito il patron biancoceleste: "C’è tanto da fare, mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto d’arrivo", ha detto al Corriere della Sera. Il riferimento è ovviamente a Daichi Kamada e alle richieste fatte dai suoi procuratori: "Per Kamada ci chiedevano un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero". Parole chiare, chiarissime del presidente. Sono tutti avvisati. Sul mercato bisognerà anticipare i tempi e seguire le richieste dell'allenatore: solo in questo modo si può sistemare il caos che imperversa in casa Lazio.