Lazio, Maestrelli: "Mio padre e Sarri si assomigliano..."

La Lazio e Maurizio Sarri sono diventati un'unica identità. In un anno e mezzo il tecnico ha conquistato il popolo biancocelste come in pochi sono riusciti a fare in 122 anni di storia. Ci è riuscito Tommaso Maestrelli, ci è riuscito Eriksson, lo sta facendo Sarri. Le due Lazio dello scudetto sono quelle che vengono paragonate di più alla squadra odierna, non certo per i trofei, ma per alcune analogie.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Lazio del 2000 era piena di stelle da cui Eriksson seppe tirare fuori il meglio, quella del '74 è forse più vicina a quella di oggi come confermano le parole di Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso: "Mio padre voleva che la sua squadra giocasse sempre all’attacco, che non buttasse mai via la palla. Sotto questo punto di vista vedo delle grandi analogie con la formazione di Sarri".

Tommaso Maestrelli è diventato il simbolo della Lazio, 'il Maestro', indimenticabile per i tifosi e il figlio Massimo vede anche qualche somiglianza con Sarri: "Si assomigliano per il tipo di calcio fatto praticare alle loro squadre, ma anche per i caratteri. È vero, all’esterno mio padre appariva più tranquillo rispetto a Sarri che spesso è invece polemico. Ma dentro sono molto simili".