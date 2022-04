Lazio - Milan, il dato sui biglietti fa paura: Olimpico consegnato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio-Milan al contrario, con i biancocelesti in minoranza sugli spalti e i rossoneri a governare come fosse San Siro. Frutto della protesta congiunta dei tifosi, lanciata dalla Curva Nord contro Lotito per il caro biglietti. E a tal proposito, come riporta la rassegna di Radiosei, l’ultimo bollettino aggiornato dà 25.000 presenze previste per stasera, ma 3/4 dell’Olimpico sarà milanista. I sostenitori del Milan potrebbero essere 13-15 mila, 9.515 posizionati nel Settore Ospiti e in mezza Sud (l’altra metà non è stata aperta), gli altri in Monte Mario e magari qualcuno in Tevere. Tra Curva Nord e Distinti Nord si contano 5.000 biglietti venduti ai laziali.

Lazio - Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio - Milan, le probabili formazioni: Luiz Felipe torna titolare, in attacco...