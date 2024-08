Lazio - Milan, l'Olimpico saluta Eriksson: l'omaggio al tecnico svedese - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Osservato un minuto di silenzio prima del match in onore del mister scomparso. Subito dopo il coro di tutto lo stadio per lui.

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - Striscione anche in Curva Maestrelli: "Buon viaggio Mister Sven".

AGGIORNAMENTO ORE 20:37 - Un altro omaggio per il mister. Entra sul prato verde l'ex biancoceleste Dario Marcolin che mostra al pubblico una maglia celebrativa della Lazio per Eriksson. Queste le parole dell'ex centrocampista a tutti i presenti: "Grazie a una persona fantastica. Ciao Sven, sarai sempre nei nostri cuori".

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - "In cima al mondo ce l'hai portata tu. Buon viaggio Mr Sven". Striscione anche in Curva Nord per Eriksson mentre sui maxi schermi dell'Olimpico scorrono le migliori immagini dell'avventura biancoceleste del tecnico. Minuti da brividi all'Olimpico.

AGGIORNAMENTO ORE 20:33 - Arriva un telone al centro del campo per il mister. "Sven-Göran Eriksson FOREVER" si legge sul prato verde dell'Olimpico. Applausi scroscianti da parte di tutto lo stadio accompagnati dalle note di "My Way".

L'ultimo saluto del popolo laziale a Sven-Göran Eriksson. Pochi minuti prima di Lazio-Milan, lo Stadio Olimpico ha omaggiato l'allenatore svedese scomparso pochi giorni fa dopo una terribile malattia. Atmosfera da brividi sugli spalti e sul terreno di gioco per ricordare il condottiero dell'ultimo Scudetto della Lazio che risale alla stagione 1999/00.