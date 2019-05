Lazio, Milinkovic gode: "Grande settimana. Futuro? Ho rinnovato da poco..."

Un punto e ancora festa. Se la ride di nuovo Milinkovic-Savic dopo un altro gol: “Per me e per tutta la squadra si chiude una grande settimana", le sue prime frasi ai microfoni di Sky Sport. Poi ha continuato: "Con un pareggio chiudiamo la stagione qui. Un bilancio? Non sono molto soddisfatto rispetto alla passata annata perché ho avuto qualche infortunio. Sono però tornato sempre pronto cercando di dare il massimo. Per la squadra non è stata una grande stagione, ma con la Coppa è cambiato tutto in positivo. Futuro? Si è sempre parlato di addio. Ho rinnovato il contratto, sto qui. Vedremo”: