Lazio, Nesta: “Romagnoli? Scelta di cuore. Sarri fa giocare bene”

L’ex difensore ha parlato a tutto tondo commentando anche la Lazio di Sarri e la scelta di Romagnoli di sposare il progetto biancoceleste…

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Nesta si è raccontato ai microfoni de Il Corriere della Sera parlando del suo futuro. Tra impegni in tv e la voglia di tornare ad allenare, l'ex difensore è sicuro che il suo futuro sia in panchina ma non è ancora arrivato il progetto giusto. L'ex numero 13 è convinto che la Nazionale tornerà protagonista nonostante la mancata partecipazione al Mondiale. Tra gli applausi a Bastoni e la lotta scudetto tra Milan e Napoli, che vede come favorite, Nesta ha parlato anche delle due squadre romane: «La Lazio ha qualità, la Roma vive di entusiasmo. Faranno un campionato simile». L'ex difensore ha parlato anche di Romagnoli, passato in estate dal Milan alla Lazio. Nesta ha sposato la decisione del ragazzo di Nettuno: «Al Milan ha comunque giocato diversi anni ad alto livello. Poi sono arrivati nuovi in difesa e lì giocava di meno. Ha fatto una scelta di cuore, è tornato a casa, in una società importante, con un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Per me ha fatto bene».