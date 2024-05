Lazio-Sassuolo, all'Olimpico anche un summit di mercato: non solo Pinamonti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo in campo: la partita tra Lazio e Sassuolo si giocherà anche sul mercato. L'ultima gara di campionato all'Olimpico sarà un'occasione per intavolare nuove trattative in vista dell'estate. Sono tanti i nomi che il club biancoceleste sta tenendo d'occhio: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per esempio, ha tirato in ballo Andrea Pinamonti per l'attacco, che si aggiunge ai profili già noti di Dia, Pavlidis, Ioannidis e Pohjanpalo. Ma il centravanti non sarebbe l'unico calciatore neroverde finito nel mirino di Fabiani. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, la Lazio starebbe tenendo d'occhio anche Laurienté e Doig (su cui di recente sarebbe piombata anche la Roma). Negli ultimi giorni anche Kristian Thorstvedt è stato accostato al club laziale, ma al momento il norvegese non convince la società.

Il 26 maggio perciò il Sassuolo verrà nella Capitale a fare da vetrina ai suoi migliori talenti. In questo senso i biancocelesti si sono detti preoccupati: nelle fasi finali di campionato spesso i giocatori pensano più a loro stessi, e al loro futuro, che alla squadra. C'è bisogno ancora di un punto per blindare la qualificazione in Europa League la prossima stagione. Non è escluso, comunque, che all'Olimpico ci possa anche essere un contatto tra le due società, nonostante i rapporti non siano dei migliori. I problemi risalgono all'estate scorsa, quando le richieste eccessive di Carnevali per i suoi calciatori avevano fatto arenare le trattative con la Lazio. Adesso la retrocessione del club neroverde potrebbe aiutare a far abbassare i prezzi e aprire un nuovo scenario.

