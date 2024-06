ESCLUSIVA - Bonucci: "Sono stato vicino alla Lazio di Sarri. I tifosi..." - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Così Leonardo Bonucci ai nostri microfoni in esclusiva, al termine del premio nazionale Pietro Calabrese dove sono stati premiati Maestrelli e Giancarlo Oddi: "Ci sono grandi difensori in Nazionale, bisogna dargli tempo di crescere e migliorare sotto una grande guida come quella di Spalletti che ha dimostrato che sa mettere la sua impronta sin da subito. Siamo in trepida attesa dell'Europeo, speriamo di goderci delle grandi notte d'estate. Che Nazionale è? Sicuramente giovane, ma con le idee giuste si può sopperire alla mancanza di esperienza con il gioco e il carattere. Lazio? Sì sono stato vicino alla Lazio, nell'estate scorsa col mister Sarri, non si è chiusa come doveva. Mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza del genere, fin da quando i tifosi della Lazio hanno fatto un coro per mio figlio Matteo. Ne sono stato colpito, mi sarebbe piaciuto. Da piccolo ero della Lazio? No, sono sempre stato della Juve in una famiglia di interisti. Ho coronato il sogno di vestire quella maglia. Se andrò alla Lazio? Magari succederà da allenatore, adesso mi godo la fine della carriera, gli amici e la famiglia". CLICCA QUI PER IL VIDEO, oppure scorri l'articolo.

Pubblicato il 06/06