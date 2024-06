Lazio, premiato Oddi che racconta: "Martini non voleva..." - VIDEO

Nel corso della 13° edizione del Premio nazionale Pietro Calabrese, dove Abodi ha incensato il figlio dell'ex storico allenatore della Lazio del '74, Tommaso Maestrelli, sul palco è intervenuto anche Giancarlo Oddi per ritirare il celebre premio. A premiarlo è stato il nostro direttore Alessandro Zappulla chiamato sul palco: "Chiamiamo qui Alessandro Zappulla, editore della testata Lalaziosiamonoi.it che tratta tutte le notizie della Lazio". Nel corso della premiazione, il giornalista ha assegnato il prestigioso premio a Oddi a cui ha riservato un elogio: "Per me è un onore, vedevo ragazzi della Lazio che si avvicinavano a te con fare insicuro perché tu sei un idolo. Ho la grande possibilità di avere contatto con te con Radiosei, Lalaziosiamonoi. Tu mi hai permesso di conoscere Giorgio Chinaglia a cui hai detto 'Oh mi raccomando, ti mando su un ragazzo'. Feci un'intervista bellissima, siete dei pazzi. Dico siete perché ci sono tutti anche quelli che non ci sono più. Ti faccio tanti complimenti e sono onorato di conoscerti". Dopo la premiazione, l'ex giocatore biancoceleste ha raccontato di Luigi Martini, suo ex compagno di squadra: "Non voleva fare il terzino, Maestrelli lo fece giocare 28 partite su trenta proprio da terzino. Il nostro mister era un papà. Oggi manca una figura così. È stato il vero motore, il vero collante di quella squadra di pazzi". CLICCA QUI PER IL VIDEO, oppure scorri l'articolo.