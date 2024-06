Calciomercato Lazio | Castellanos e Dovbyk, destini incrociati: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Castellanos e Dovbyk continuano a incastrare i loro destini. I due centravanti hanno guidato (alternandosi) l'attacco del Girona nelle ultime due stagioni. Il loro futuro è ancora una volta legato. L'estate scorsa l'argentino è arrivato alla Lazio, mentre l'ucraino è volato in Spagna. Ora, però, le loro strade sembrano ancora legate e incerte. Partiamo da Dovbyk che è sbarcato in Liga in estate per 7,75 milioni di euro ed è stato assoluto protagonista della stagione dei miracoli del Girona. In totale la punta di Cherkasy ha realizzato 25 gol e fornito 10 assist che hanno messo su di lui gli occhi di mezza Europa. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centravanti è finito nei radar di Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, Napoli e Milan. In Spagna sono certi che le due italiane siano avanti e siano pronte a mettere sul tavolo 35 milioni, con il Girona che chiede però 40 milioni per farlo partire.

La cessione dell'ucraino spingerebbe il Girona a tornare forte sul Taty Castellanos, 13 gol con gli spagnoli nel 22/23. La prima proposta di 13 milioni è stata rispedita al mittente con la Lazio che parte da 20 e sarebbe disposta a scendere 18, ma non a meno. I biancocelesti credono nell'argentino, ma davanti a un'offerta del genere rientrerebbero dell'investimento fatto in estate e avrebbero maggiore liquidità per rinforzare la rosa e prendere un attaccante più importante. Con Castellanos e Ciro in rosa si può pensare di acquistare un centravanti-jolly, adattabile da ala, o di inserire un baby promettente. Se Castellanos partirà si dovrà aprire la caccia da un acquisto top. Solo le prossime settimane chiariranno le intenzioni del Girona e della Lazio.