Calciomercato Lazio | Holm lascia l'Atalanta, ma può tornare in Serie A: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Emil Holm rientra allo Spezia. L'Atalanta ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto dopo averlo preso in prestito oneroso per una stagione. Il terzino svedese però non rimarrà in Serie B e per questo diversi club hanno messo gli occhi su di lui. Come riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, infatti, il Genoa, il Bologna e la Lazio sarebbero interessate al suo profilo. Nell'ultima annata vissuta a Bergamo il classe 2000 ha collezionato 22 presenze (pochissime da titolare), un gol e 3 assist.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l'Inter starebbe seguendo con attenzione Holm. I nerazzurri potrebbero puntarci in caso di mancato rinnovo e conseguente partenza di Dumfries, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. L'olandese piace in Premier League a Manchester United e Aston Villa.