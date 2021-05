Lazio, Tare sul rinnovo di Inzaghi: "A fine stagione ne parleremo, sono ottimista"

Tutto pronto per il derby della Capitale, gara valida per la 37ª giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d'inizio Tare ha presentato così la sfida ai microfoni di DAZN: "Difficile preparare una partita in un giorno, magari ci aspetteranno più indietro. Anche noi abbiamo preso le nostre misure, non penso che la differenza la farà come è stata preparata ma chi avrà più voglia. Questa è una partita che non deve essere giocata ma solo vinta. È importante stare nei top 6, perché non è facile vedendo anche la concorrenza. Per raggiungere l’obiettivo Champions dovevamo fare una striscia di vittorie senza sbagliare nulla. Per noi sarebbe fondamentale a livello di crescita, allo stesso tempo fare parte dell’Europa vale tanto. Futuro Inzaghi? A fine stagione ci sediamo a un tavolo insieme al presidente, l’abbiamo fatto anche in passato. Lui sa cosa ci siamo detti e a che punto siamo, dobbiamo solo vedere il futuro insieme e a tempo dovuto sarà tutto chiaro. Sono ottimista."