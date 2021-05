Lazio, tegola Acerbi: si teme lo stiramento collaterale. Europeo a rischio...

Stop Acerbi. Il difensore della Lazio, espulso per doppia ammonizione nel derby di sabato sera, ha riportato un infortunio muscolare nel post gara. Dopo il mea culpa sui social, il numero 33 ha svolto una risonanza per capire al meglio l'entità del problema fisico. Per il leone biancoceleste si teme lo stiramento del collaterale che lo costringerebbe a star fuori circa tre settimane e che metterebbe a rischio anche la sua partecipazioni ai prossimi Europei. Il verdetto definitivo ancora non c'è, ma c'è ansia in casa Lazio e soprattutto in casa Italia. Acerbi non ci sarà sicuramente nelle ultime due di campionato contro Torino e Sassuolo, ma farà parte dei 34 pre convocati da Mancini. I 26 che prenderanno parte a EURO 2020, invece, si sapranno il 1 giugno. La Lazio perde un pilastro per il finale di campionato, mentre gli Azzurri sperano di riabbracciarlo in vista dell'Europeo.