Lazio, terminate le visite mediche per Tavares: l'uscita da Villa Mafalda - FOTO&VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.59 - Dopo circa un'ora Nuno Tavares ha lasciato la clinica Villa Mafalda. Nelle prossime ore è atteso un comunicato della Lazio in cui verrà rivelato l'esito degli esami strumentali svolti questa mattina.

AGGIORNAMENTO 11.00 - Nuno Tavares è arrivato in questo momento a Villa Mafalda per sottoporsi agli esami strumentali, dopo il problema all'adduttore della coscia sinistra accusato durante la sfida contro la Real Sociedad di ieri sera.

Dita incrociate in casa Lazio per le condizioni di Nuno Tavares. Il portoghese si è fermato nell'ultima gara contro la Real Sociedad per un problema all'adduttore della coscia sinistra. In mattinata è atteso a Villa Mafalda per le visite mediche per fare chiarezza sul suo infortunio. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it