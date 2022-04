Lazio - Torino, Sarri: "Oggi sarà difficile. Il nostro limite è che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le luci dello Stadio Olimpico di Roma stanno per illuminare Lazio - Torino. A breve le squadre scenderanno in campo, Maurizio Sarri e i suoi uomini sono alla ricerca di 3 punti preziosi per il rush finale di stagione, vista anche la vittoria della Fiorentina. A presentare il match è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “La partita sarà difficile com'è sempre contro le squadre di Juric. Il Torino è una squadra che ha alta intensità e fisicità, ti crea 3000 difficoltà che ha creato a tutte le squadre, non solo a noi. Conoscendolo non li troveremo demotivati".

CONTINUITÀ "Questo è un nostro limite. Ci accontentiamo del minimo e caliamo nelle motivazioni. Abbiamo difficoltà nel trovare dei filoni, stiamo lavorando su questo. Questa settimana abbiamo lavorato in questo senso, sperando di arrivare alla conclusione giusta".