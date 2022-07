Lazio, tre su tre: anche la Triestina cade sotto i colpi dei biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona anche la terza per la Lazio di mister Sarri che batte per 3-1 la Triestina nel terzo confronto amichevole ad Auronzo di Cadore. In uno Zandegiacomo gremito la prima nota lieta è l’esordio di Alessio Romagnoli. Prima da titolare e prima con la 13 sulle spalle, la maglia che fu di Alessandro Nesta. Una gara vera quella tra i biancocelsti e la compagine allenata da Cristian Bucchi, ricca di fisicità e a tratti anche di animi accesi. Nei primi 45' Marcos Antonio e Luis Alberto un po’ in ombra, bene Lazzari e Felipe Anderson sulle fasce oltre a Ciro Immobile che, come se fosse una gara ufficiale sgomita, si sbraccia e sigla anche la rete dell’1-0. Si guadagna il calcio di rigore al 24’ e poi lo trasforma spiazzando il portiere della Triestina. Sprazzi di bellezza arrivano anche da Milinkovic che allo scadere pennella un pallone spaziale per Felipe Anderson che serve Immobile, Ghislandi gli nega la gioia del raddoppio.

Nella ripresa la Lazio cambia volto dalla porta in su, rimane solo il Sergente che poi lascia il campo al 60’ per lasciare spazio a Bertini. Super Marusic va vicinissimo al raddoppio che viene siglato poco dopo da Basic servito bene da Cancellieri. Al 65’ la Triestina riesce ad accorciare le distanze con la bella punizione calciata da Gomez che non lascia scampo a Adamonis e mette in rete. Nel finale c’è gloria anche per Bertini che segna la terza rete con un bellissimo destro a giro che si insacca dirattemente in porta. Tanti gli applausi anche per Mario Gila, così come per Luka Romero.