Lazio, Vecino a LSC: "Offensivamente dobbiamo migliorare. Dobbiamo fare in fretta..."

Nel post gara di Southampton - Lazio, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Matias Vecino per commentare l'amichevole andata in scena al St Mary's Stadium:

"Questa gara è stato quello che ci serve. Partita fiscia, intensa, non sembrava un'amichevole. Abbiamo fatto fatica all'inizio poi abbiamo creato occasioni, ci prendiamo le cose positive per l'inizio del campionato. Cerco di adattarmi a quello che chiede il mister, poi quando abbiamo la palla cerco di trovare gli spazi giusti per inserirmi. Mi è piaciuta la nuova maglia, anche per cambiare un po', la combinazione col blu scuro.

Ci sono stati cambiamenti. Prima giocavamo più a zona, oggi tranne i primi 20 minuti in cui abbiamo avuto difficoltà, abbiamo preso le misure e siamo riusciti a rubare palloni in alto. Offensivamente dobbiamo migliorare ma abbiamo avuto occaisoni per fare gol, siamo in un momento in cui stiamo lavorando ma ci viole fretta perché a breve inizia il campionato.

I calciatori che sono qui dall'anno scorso? Li vedo bene, si sono inseriti bene ognuno con caratteristiche. Guendouzi ha più esperienza, ha passato già diverse squadre ed era più avanti rispetto agli altri, si è adattato veloce. L'anno scorso non è stato semplice, soprattutto per quelli che arrivavano da un altro paese, loro fanno più fatica. ora conoscono ambiente, compagni, faranno meglio e lo spero".