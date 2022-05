Lazio-Verona, sfida contro il “futuro” per Casale: Sarri punta su di lui

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L’interesse della Lazio per Casale del Verona è cosa ormai nota. Dopo i primi approcci risalenti al mercato di gennaio che non hanno portato agli effetti sperati, la società biancoceleste potrebbe riprovarci a giugno. Il calciatore rientra tra i nomi indicati da Sarri per rifondare la retroguardia. Per questo il tecnico toscano ne approfitterà per studiarlo da vicino.

RITORNO DI FIAMMA - La sfida di domani sera allo stadio Olimpico, per cui è prevista un'importante cornice di pubblico, potrebbe essere l’ultima del difensore con la maglia gialloblù. Un'occasione per prendere confidenza con il popolo laziale, che sicuramente lo accoglierà nel migliore dei modi per spingerlo ancor di più a scegliere la Lazio. Secondo la rassegna di Radiosei il presidente Lotito e il patron dell’Hellas Setti, in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, avrebbero ripreso il discorso lasciato in sospeso qualche mese fa.

CARATTERISTICHE E PROSPETTIVE – Classe 1998, Casale è un centrale di piede destro che all’occorrenza può giocare anche come terzino. Questa è stata la sua prima stagione in Serie A dopo i prestiti in Serie B all’Empoli e al Venezia e in C al Prato e al Sudtirol. Intervistato da L’Arena, il calciatore ha parlato anche del suo futuro senza però sbilanciarsi: “Leggo dell’interessamento della Lazio da gennaio e mi fa piacere, ma non ne so nulla e per me la gioia più grande è indossare la maglia del Verona. Mi piacerebbe chiudere questo torneo segnando una rete, me lo chiedono tifosi e amici. E poi come tutti mi piacerebbe arrivare in Nazionale, anche se so che per farlo servirà molto lavoro e anche un pizzico di fortuna". E chissà se un trasferimento all’ombra della Capitale non possa aiutarlo a realizzare questo sogno.