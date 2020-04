PAIDEIA - Lazio, controlli strumentali per Denis Vavro

Mattinata di accertamenti strumentali in Paideia per Denis Vavro. Per quello che - non fosse per la mascherina a coprirgli il volto - sembrerebbe un giorno come tanti altri prima dell'emergenza. Comunque, non sono ancora ben chiari i motivi della sua "visita" in clinica. Lo slovacco era a disposizione prima dello stop del campionato e, anzi, nella penultima giornata aveva fatto il suo esordio dal primo minuto a Marassi. In quel Genoa-Lazio 2-3 dove aveva ben figurato come sostituto di Acerbi. Si attendono novità.

