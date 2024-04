Calciomercato Lazio | Una big italiana piomba su Colpani: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo Di Gregorio. La Juventus fa razzia in casa Monza e punta anche Andrea Colpani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli non avrebbe intenzione di fermarsi all'acquisto del portiere e avrebbe già chiesto informazioni per il classe '99. In passato vi abbiamo già raccontato dell'interesse della Lazio per il trequartista, che rimane sempre vivo, insieme a quello dell'Atalanta che vorrebbe riportarlo a Bergamo. I bianconeri, però, restano vigili sulla situazione e fiutano l'affare. La fila si fa lunga.