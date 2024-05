FORMELLO - Lazio, Tudor concede 2 giorni: il programma per l'Empoli

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due giorni di riposo, la Lazio riprenderà la sedute a Formello martedì alle 12. Per tutta la settimana, visto il lunch match di domenica con l'Empoli, il gruppo si allenerà allo stesso orario. Tudor ha un solo calciatore in infermeria, è Gila fermo per la lesione muscolare rimediata in Coppa Italia con la Juve: la speranza è che possa tornare dal problema all'adduttore sinistro per la penultima giornata con l'Inter. Il resto della rosa è a disposizione. Felipe Anderson, come spiegato ieri dal prof Rodia, è stato sostituito soltanto per crampi. Il tecnico biancoceleste ha più sgambate per scegliere la prossima formazione, compreso l'impiego di Provedel, a Monza tra i convocati dopo il lungo stop per la distorsione alla caviglia.

Pubblicato il 05-5 alle 19:25