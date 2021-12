RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Ordine e costanza per gli ottavi. Poi con un po' di fortuna..."

FORMELLO - Vigilia di Lazio-Galatasaray, scontro per il primo posto in classifica. Maurizio Sarri parlerà alle 14.30 in sala stampa per presentare la sfida con i turchi che chiuderà la fase a gironi dell'Europa League: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it. Insieme a lui ci sarà Elseid Hysaj.

Domande a Sarri:

Domani la partita più importante di questo segmento di stagione? Quanto è cambiata la Lazio dall'andata?

"Gara importante, c'è in ballo l'ottavo di finale. Dovevamo ottenere la qualificazione, ora diventa fondamentale andare avanti e una vittoria ci consentirebbe di avere un paio di settimane libere per allenarci. Cosa che non succede da agosto. A tratti siamo cambiati, a tratti no, spero di vedere la nostra versione migliore. Sono in testa, non hanno mai perso o preso gol in trasferta. Sono in testa al girone più difficile dell'Europa League.

Come sta Immobile?

"L'infortinio è di lieve entità, questo è l'aspetto positivo. Se giocherà faremo le nostre valutazioni oggi, vedremo se ce la farà o meno".

Cosa intende per programmazione?

"Quello che si intende in tutte le aziende del mondo, programmare le mosse per il futuro. Con il presidente ci parlo spesso, almeno un paio di volte a settimane, è successa anche in questa settimana. Ci sono i presupposti, vediamo".

Come si mantiene l'ordine in campo?

"Il livello di applicazione incide fortemente. Se la squadra perde applicazione escono fuori gare disordinate. L'obiettivo è farla diventare una costante. Con l'ordine è aumentata la qualità. Ora cerchiamo costanza dell'ordine".

La Lazio può arrivare in fondo all'Europa League?

"La fase a eliminazione diretta è sempre qualcosa in cui c'è dentro la fortuna. Nelle singole o nelle doppie partite la fortuna incide tanto, come nel sorteggio. Sicuramente è un'Europa League di livello superiore rispetto alle edizioni precedenti. Con la Conference il livello si è alzato, dalla Champions arrivano altre squadre di grandi livello. Andare avanti dipenderà da tantissimi fattori, bisogna pensare mai come ora turno dopo turno".

Cosa vuole da Zaccagni?

"Che contini a essere il vero Zaccagni. Ha avuto due-tre problemi che l hanno condizionato, ora sembra in crescita di condizioni. Ha qualità e gamba, per noi è veramente importante. Speriamo che la sfortuna sia finita e che cresca ancora".