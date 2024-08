TUTTOmercatoWEB.com

Mohamed Fares lascia la Lazio: è un nuovo giocatore del Panserraikos. L'esterno algerino si trasferisce in Grecia in prestito con diritto di riscatto. Ha scelto la maglia numero 93, la stessa che aveva in biancoceleste. Di seguito l'annuncio del club sui social, in attesa del comunicato della Lazio.