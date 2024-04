Il club urla a gran voce "Forza Lazio sempre": il post social

Nell'ambiente laziale c'è amarezza, una rezione normale dopo la stracittadina persa per 1-0. Tantissimi i tifosi che si stanno lamentando in queste ore sui social, sfogandosi contrariati sia per la sconfitta in una gara così importante, sia per il modo di giocare della squadra, apparsa spenta e senza idee. Ma non c'è tempo per buttarsi giù, venerdì si torna in campo in un'altra delicata sfida contro la Salernitana e il club si rivolge così ai tifosi, con un "Forza Lazio sempre", perché la tristezza per una sconfitta passa, la fede non svanisce mai.