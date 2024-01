Calciomercato Lazio | Raul Moro può restare in Spagna: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - In estate Raul Moro ha salutato la Capitale per fare ritorno in Spagna. L'esterno si è trasferito al Real Valladolid in prestito con diritto di riscatto, così da potersi rilanciare, mettere in mostra e magari strappare anche una possibile permanenza nella penisola di cui è originario. Aldilà delle prestazioni, comunque convincenti nonostante qualche infortunio, il classe 2002 potrebbe strappare la permanenza nel club biancoviola anche seguendo una strada, forse più tortuosa, ma comunque alternativa. Secondo quanto riporta Radio Marca, infatti, nel corso della trattativa tra gli iberici e la Lazio, le due società si sarebbero accordate per aggiungere una condizione che, se rispettata, trasformerebbe il riscatto da possibile a obbligatorio: la promozione in Liga. Qualora, infatti, il Valladolid dovesse riuscire nell'obiettivo di accedere al massimo campionato spagnolo, allora sarebbe costretta a trattenere tra le proprie fila il giova esterno biancoceleste. L'attuale quinta posizione (a -2 dal secondo posto), in tal senso, lascia ben sperare in questo senso.

