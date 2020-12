Ajax, Promes in carcere: è accusato di aver accoltellato un parente

Quincy Promes in carcere con l'accusa di aver ferito con un coltello il cugino: questo quanto viene riportato dal Telegraaf. Secondo la ricostruzione dei fatti emersa in Olanda, la stella dell'Ajax avrebbe litigato con il parente lo scorso luglio. Il motivo? Il cugino avrebbe tentato di rubare del denaro a un altro familiare. Promes, in un'esplosione di rabbia, lo avrebbe accoltellato al ginocchio in un magazzino. Il cugino ha però presentato denuncia solamente a novembre. Voetbalzone ha riportato una nota ufficiale dei legali del giocatore: "Promes non era sul posto al momento dell'incidente. Quincy sta collaborando pienamente alle indagini. Se sei accusato di qualcosa, non significa che l'hai fatto". Storia difficile da decifrare, ma Promes dovrebbe restare in carcere fino a lunedì, in attesa di un nuovo interrogatorio.