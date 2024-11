Alluvione in Spagna, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Quanto accaduto a Valencia dopo l'alluvione causata dalla Dana che ha lasciato dietro di se più di 200 morti ha colpito il mondo intero e anche il calcio non poteva rimanere indifferente davanti a una tragedia simile.

Per questo la Uefa ha deciso che, in tutte le gare che si giocheranno queste settimana, verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime e di tutte le persone colpite dalle inondazioni.