Almeyda: "Ho vinto con Lazio e Parma ma con l'Inter..."

Ospite di Christian Vieri alla Bobo Tv, l'ex centrocampista Matias Almeyda ha ricordato il suo trascorso da calciatore in Italia, in paritcolare ricordando i trofei vinti. Con la maglia della Lazio, l'argentino ha alzato al cielo uno scudetto, due Coppe Italia, una SupercoppaItaliana, una Supercoppa Europea e una Coppa delle Coppe. Di seguito le sue parole: "Ritorno in Italia? Ci penso sempre, la mia vita calcistica è stata in Italia. So com’è tutto il calcio italiano e deve ritornare quello che abbiamo giocato noi. Vedendolo oggi sta ritornando quello che era il migliore al mondo, i migliori giocavano lì. Ho un bellissimo ricordo dell'Italia, l’Inter e la Juventus sono i club più grandi. Giocare in queste squadre non ti lascia tranquillo, e volevo vincere. Ho vinto alla Lazio, al Parma e volevo vincere qualcosa all’Inter. Società e tifosi stupendi. Stavo ritornando quello della Lazio, poi l’infortunio per 4 mesi. Nel calcio non bisogna ricordarsi solo quando vinci, ma anche come sei trattato come persona, come era la gente fuori dal calcio. Esperienza positiva nella mia vita di calciatore".