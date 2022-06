Argentina, Bertoni: "L'Italia è una squadra penosa, non ha gioco"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia è naufragata nella finalissima tra la vincente degli Europei e quella della Coppa America. A Wembley l'Argentina ha dominato in lungo e in largo, vincendo 3-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala, senza trovare nessuna resistenza da parte degli azzurri, senon in qualche parata di Donnarumma su Messi. L'ex campione del mondo dell'Albiceleste del 1978 Daniel Bertoni ha dato un giudizio drastico sulla squadra campione d'Europa di Roberto Mancini. Le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "L'Italia è una squadra penosa, ha vinto l'Europeo ma da due Mondiali non si qualifica e nell'ultimo a cui ha partecipato è uscita al girone. Non ha gioco, non è capace di marcare".