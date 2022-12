Argentina: i calciatori dell'Albiceleste sbeffeggiano Mpabbè - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il trionfo mondiale ha regalato una gioia immensa all'Argentina, ma i calciatori della Seleccion nel post gara non hanno avuto degli atteggiamenti propriamente riguardevoli nei confronti degli avversari. Nello spogliatoio dell'Albiceleste è andato infatti in scena un ironico "minuto di silenzio per Mbappé" per la sua morte sportiva. Un trenino dedicato all'avversario che fino all'ultimo ha fatto vacillare la formazione di Scaloni costringendola ai calci di rigore. A capo del serpentone il portiere Emiliano Martinez che ad un certo punto si ferma ed esclama: "Un minuto di silenzio per Mpabbè che è morto". Il video riportato di seguito è diventato virale e ha scatenato enormi polemiche? Goliardia o mancanza di rispetto? Al popolo del web l'ardua sentenza.