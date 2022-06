Atalanta, Gasperini: "Dimissioni? Non parlate con la mia voce, mi mettete in mezzo"

Futuro incerto per Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta? Di certo la decisione non arriverà dal tecnico: "Ieri c'erano notizie di dimissioni. Chi ha parlato con me? Non faccio più le conferenze, ma troppo spesso le parole capovolte, trasformate. Oggi sentivo addirittura qualcuno che diceva che volevo cambiare venti giocatori. Non ci siamo neanche visti. Un po' più di serietà, accetto le partite, le critiche. Non parlate mai con la mia voce, se avete le vostre idee non mi mettete in mezzo, se ho da dire qualcosa non mi sono mai tirato indietro. Non do le dimissioni oggi", queste le sue parole a margine dell'evento organizzato dal Tennis Vip alla Cittadella dello Sport di Bergamo.