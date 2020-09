Atalanta, Gasperini: “Ilicic? Per ora non fa parte dell’organico”

L'Atalanta si prepara per la prossima stagione. Nel primo pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa tenuta da Gian Piero Gasperini: “Nello scorso campionato c'erano delle squadre molto valide, ma che hanno fatto meno rispetto agli obiettivo, come Roma, Milan, Napoli. Credo ci sia un gruppo di squadre molto vicine per valori. Tutto dipende da come parti, da come ti trovi. Sarà un campionato con i valori che si avvicineranno".

ILICIC - “Aspettiamo la prossima, al momento non fa parte del nostro organico”.

AURONZO GIORNO 8 - Lazio, iniziano le prove tattiche: Jony e Kiyine si invertono

DIRETTA – Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo, ultimo sforzo per Fares

TORNA ALLA HOME PAGE