Atalanta, Gasperini sorride: buone notizie sul fronte Lookman

Buone notizie per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini che a breve avrà di nuovo a disposizione Ademola Lookman. Come riportato da Sky Sport il calciatore, che aveva chiesto di non essere convocato a Lecce in attesa di un'offerta del Psg, è tornato oggi ad allenarsi a Zingonia.

Dal confronto tra l'entourage e il giocatore sembra infatti che si sia trovato un punto d'incontro per proseguire insieme visto che l'offerta del club parigino, di circa 20-25 milioni, non soddisfa la Dea che ne chiede per lasciar partire il giocatore almeno 50.