Atalanta, Gasperini: “Tra Serie A e Champions non c’è paragone”

Intervenuto in conferenza stampa prima di Atalanta-Manchester United, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì, Gian Piero Gasperini ha parlato del percorso dei suoi ragazzi e le risposte dopo il match contro la Lazio: "Per quanto il nostro campionato sia molto più equilibrato, più difficile, il divario fra le prime e le ultime in classifica è molto piccolo, ma non è paragonabile alla difficoltà delle gare di Champions. C'è un livello di difficoltà superiore, avere il privilegio di potere giocare questo tipo di partite rappresenta un test, un allenamento, un adattamento che ci deve per forza essere utile".