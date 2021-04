Atalanta - Juventus, Pirlo svela alcuni titolari: la decisione su Cristiano Ronaldo

Mentre la Lazio affronta il Benevento all'Olimpico, allo stesso orario, a Bergamo va in scena un vero e proprio spareggio Champions. Al Gewiss Stadium, l'Atalanta ospita la Juventus che ha un solo punto in più in classifica rispetto ai nerazzurri. Durante la conferenza stampa pre partita, Andrea Pirlo ha fatto il punto sulla sua squadra annunciando una notizia importante. Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Queste le parole del tecnico bianconero: "Cristiano Ronaldo non sarà della partita, non è riuscito a recuperare da un problema al flessore. Non si sentiva in grado di spingere come negli ultimi giorni di allenamento e abbiamo preferito non rischiare. Dybala giocherà dall'inizio. Questo problema è nato già lunedì dopo la partita, ha fatto un po' di differenziato ma poi non riusciva a sporgere come voleva. Era troppo rischioso portarlo a spingere. Anche le partite con la nazionale l'hanno condizionato".