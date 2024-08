Atalanta, Koopmeiners invia un certificato per stress: la Juventus...

TUTTOmercatoWEB.com

Teun Koopmeiners ha definitivamente rotto con l'Atalanta. Il centrocampista olandese ha fatto recapitare a Zingonia un certificato medico per stress, che lo rende inabile al lavoro. Questo è l'ultimo segnale che il calciatore ha mandato al calciomercato. Il pallone adesso passa alla Juventus. La società bianconera deve necessariamente alzare l’offerta da 45 milioni dando seguito alla disponibilità, espressa a parole, di arrivare a 50. Questo rilancio potrebbe non bastare, perché se la Dea prima era ferma alla richiesta di 60. Le ultime settimane saranno decisive per il futuro del 7 bergamasco.