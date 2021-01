Atalanta - Lazio, Acerbi: "Conosciamo i loro ritmi, ma vogliamo la qualificazione"

Nel pre partita di Atalanta - Lazio, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "L'Atalanta è una grande squadra ma vogliamo passare il turno e andare avanti in Coppa Italia. Sappiamo il ritmo che hanno i nerazzurri ma dobbiamo farci trovare pronti. Dovremo avere testa, correre tutti ed essere squadra per portare a casa la qualificazione".

RAI - Ai microfoni di Rai 2, il difensore ha poi aggiunto: "Quello di oggi è un scontro diretto a cui ci teniamo molto. Oggi conta vincere, poi penseremo al campionato. L'Atalanta è forte ma lo siamo anche noi. Teniamo molto a questa competizione, a passare il turno e a fare un ottimo match contro una grande squadra. Vogliamo vincere sia oggi che in campionato ".