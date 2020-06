Atalanta - Lazio, statistiche negative: poche occasioni e supremazia bassa

Riparte con una sconfitta la stagione della Lazio. Biancocelesti battuti in rimonta dall’Atalanta, dopo aver espresso un ottimo gioco nella prima mezz’ora che aveva fatto ben sperare. Oltre a qualche errore individuale, ciò che di più ha influito è la differente tenuta fisica delle due squadre. Gli uomini di Inzaghi sono apparsi molto stanchi soprattutto nella ripresa e le statistiche riportate da LazioPage parlano di una Dea più pericolosa e padrona del campo. Per i biancocelesti, in particolare, la percentuale di supremazia territoriale non è mai stata così bassa quest'anno: 35.7% contro il 64.3% dei nerazzurri. Anche gli expected goals registrano il dato peggiore della stagione, con 0,59 contro i 2.45 di “Papu" e compagni. Infine significativo anche il dato sui calci d’angolo: 0 quelli battuti dalla Lazio contro gli 11 dell’Atalanta.

