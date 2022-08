Atalanta, Muriel e Malinovskyi restano? La risposta di Gasperini

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Verona-Atalanta, match vinto dagli ospiti 1-0 grazie al gol di Koopmeiners, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn del mercato in uscita della Dea. Queste le sue dichiarazioni: "Mercato? Fosse per me in entrata non sarebbe mai chiuso, forse in uscita sì… Giocare col mercato aperto è fastidioso, l’anno prossimo vado in ritiro il 4 agosto non il 4 luglio. Muriel e Malinovskyi restano? Vedremo mercoledì: io so di cosa ha bisogno questa squadra, ma non so se sarà possibile. Non so se si potrà fare tutto in 4 giorni”.