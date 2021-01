Atalanta, ritrovo a Zingonia in vista della Lazio: le condizioni di Pasalic e Hateboer

Dopo la gara di Coppa Italia, l'Atalanta è subito tornata ad allenarsi per preparare la sfida di campionato contro la Lazio. I bergamaschi si sono ritrovati in mattinata a Zingonia dove Gasperini ha diviso il gruppo tra chi è sceso in campo contro i biancocelesti e chi no. Ancora lavoro differenziato per Hateboer, non convocato per la partita di Coppa, mentre Pasalic ha svolto una parte della seduta con il resto della squadra. Restano entrambi in dubbio mentre assente sicuro sarà lo squalificato Gosens.