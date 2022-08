Atletico Madrid, Simeone conferma l'arrivo di Reguilon: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

Reguilon è praticamente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Anche se manca l'ufficialità dell'operazione è stato proprio il tecnico dei Colchoneros Simeone a confermare l'arrivo del calciatore, seguito in queste settimane anche dalla Lazio. "Anche Juanfran aveva giocato nel Real Madrid, ma con Filipe Luis fa parte della storia del club. Idem Morata, che sta andando straordinariamente bene, o Hermoso che ha dato tanto. Potrei dirvi pure Llorente… Li vedo solo come giocatori di calcio”, queste le parole in conferenza stampa in riferimento al fatto che lo spagnolo ha un passato nel Real Madrid.