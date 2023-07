AURONZO GIORNO 5 - Lazio, si è conclusa la seduta mattutina: appuntamento al pomeriggio!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11:39 - Termina qui la seduta mattutina. La squadra ha fatto rientro negli spogliatoi e riscenderà in campo nel pomeriggio alle 18 per l'amichevole.

AGGIORNAMENTO 11.30 - Dai rigori si passa ai calci di punizione. Immobile, che non ha fallito neanche un penalty, fa rientro negli spogliatoi: restano Luis Alberto, Basic, Felipe Anderson, Zaccagni e Diego Gonzalez.

AGGIORNAMENTO 11.23 - La squadra fa rientro negli spogliatoio, restano in campo solo in sei per una sessione di calci di rigore. Felipe Anderson, Basic, Immobile, Zaccagni, Luis Alberto e Diego Gonzalez sfidano Maximiano e Provedel dagli undici metri.

AGGIORNAMENTO 11:06 - La squadra, sempre divisa in due gruppi, si è radunata davanti alla porta. Alternandosi, i celesti attaccano e i rossi difendono. Sarri prova gli schemi da calcio d'angolo: appoggio corto, scambio con il battitore che va al cross sul secondo palo.

AGGIORNAMENTO 11:00 - La pioggia è ormai un lontano ricordo, la seduta mattutina del quinto giorno di ritiro è accompagnata da sole e caldo. Qualche nuvola potrebbe affacciarsi nel pomeriggio, quando si terrà la prima amichevole contro l'Auronzo. (CLICCA QUI PER IL METEO DI AURONZO)

AGGIORNAMENTO 10:50 - La rosa, dopo le esercitazioni nel campo adiacente a quello principale, è pronta per iniziare le esercitazioni tattiche. Il gruppo è stato diviso in due: fratinati e celesti. Di seguito la composizione

Rossi: Felipe Anderson, Lazzari, Romagnoli, Zaccagni, Luis Alberto, Bertini, Marusic, Vecino, Patric, Immobile

Celesti: Basic, Casale, Sana Fernandes, Cataldi, Mussolini, Hysaj, Akpa Akpro, Pedro, Fares, Ruggeri, Diego Gonzalez, Dutu

AGGIORNAMENTO 10.44 - I portieri cambiano esercizio. Dopo aver risvegliato i muscoli e lavorato sui riflessi, sono passati a un lavoro più pratico basato sulle conclusioni dalla distanza, con l'ausilio di uno spara palloni.

AGGIORNAMENTO 10.35 - La squadra ha fatto il suo ingresso sul campo adiacente al principale per la sessione atletica, presenti tutti a eccezione di Marcos Antonio, Balde e Crespi, assenti anche nella sessione pomeridiana di ieri. I portieri, invece, sono sul prato dello Zandegiacomo dove stanno svolgendo un esercizio incentrato su

AGGIORNAMENTO 10.20 - Lo staff di Sarri sta preparando il campo per la seduta mattutina. Su terreno di gioco adiacente al principale sono stati posti cinesini e ostacoli per la sessione di atletica, utile per attivare i muscoli prima dell'esercitazioni tattiche.

AURONZO - In attesa dell'amichevole di questo pomeriggio tra la Lazio e l'Auronzo, la squadra di Sarri questa mattina scenderà in campo per le consuete prove tattiche. Il tecnico ribadirà i concetti che, negli ultimi due anni, hanno portato al netto miglioramento dei suoi ragazzi, reduci da un ottimo secondo posto nello scorso campionato. L'appuntamento di questa mattina sarà utile anche limare gli ultimi dettagli della formazione che scenderà in campo contro l'Auronzo, Sarri sfrutterà l'occasione per decidere chi partirà dal 1', ma anche chi andrà utilizzato a gara in corso e con quale minutaggio.