AZ Alkmaar, Jansen: “Vogliamo competere. Lazio? È come guardare…"

Mentre la Lazio affronterà il Napoli, quasi in contemporanea l’AZ Alkmaar giocherà contro il Vitesse. Entrambe in trasferta, disputeranno l’anticipo rispettivamente della venticinquesima e ventiquattresima giornata di Serie A e Eredivisie per poi ritrovarsi martedì all’Olimpico nella gara di Conference League. Così come per i biancocelesti, anche per gli olandesi quella di domani sarà una sfida importante e determinante per il cammino verso l’obiettivo stagionale. Portare a casa l’intera posta in palio consentirebbe a Jansens e i suoi ragazzi di conquistare momentaneamente il secondo posto. Alla vigilia della partita, in conferenza stampa, il tecnico si è soffermato prima sull’impegno europeo e poi sul campionato. Queste le parole: “Certo, al momento è ancora un po' come guardare nella sfera di cristallo, ma le squadre coinvolte sono abituate a giocare più partite. Classifica? Vogliamo continuare a competere per i primi posti il più a lungo possibile. Abbiamo subito una battuta d'arresto con la sconfitta di due settimane fa a Feyenoord. In base alla classifica attuale, posso immaginare che la gente dica che la lotta per il titolo è tra Feyenoord e Ajax. Ma è una lotta serrata. Non è che il divario non possa essere colmato. Ora parliamo solo della prossima partita”.