Ballotta: "Lazio più squadra dello scorso anno, questa la stagione di Sarri. Su Maximiano-Provedel..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Marco Ballotta ha fatto il punto della situazione sul match di venerdì sera, che vedrà affrontarsi all'Olimpico Lazio e Inter: "La partita certamente è importante per entrambe. L’Inter sta meglio dopo due vittorie nelle prime partite di campionato, mentre la Lazio ha vinto non senza difficoltà col Bologna e poi non è andata oltre il pareggio a Torino. Per i biancocelesti forse un piccolo passo indietro ma siamo solo all’inizio. Però bisogna fare in fretta perché c’è la sosta dei Mondiali e quindi occorre partire subito forte".

Poi, sul paragone con lo scorso anno: "Alla Lazio manca sicuramente qualcosa, ma va detto anche le altre squadre si sono rinforzate. L’Inter a mio parere è più forte dell’anno scorso. Quindi se prima eri un po’ indietro, se quelle davanti a te hanno inserito qualche forze fresca, vuol dire che a te manca ancora qualcosina. Indubbiamente quest’anno la Lazio è più squadra rispetto alla scorsa stagione. Questa deve essere la stagione di Sarri. La società sul mercato ha seguito molto il mister. Arrivare tra i primi quattro è difficile ma i biancocelesti hanno l’obbligo di provarci fino in fondo. Maximiano-Provedel? Secondo me la Lazio ora ha due portieri più o meno di uguale livello. Maximiano al debutto non si è presentato benissimo facendosi espellere. È subentrato Provedel che si giocherà le sue carte. Secondo me sono al 50% delle possibilità di giocare. Dovrà decidere mister Sarri“.

TORNA ALLA HOMEPAGE