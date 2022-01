Balotelli in Nazionale, Del Piero e Bergomi: "Fiducia a Mancini"

Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia azzurra. L'ex attaccante di Inter e Milan, attualmente in forze all'Adana Demirspor, è stato inserito da Mancini nella lista dei 35 convocati per lo stage che si svolgerà a Coverciano dal 26 al 28 gennaio. Il mondo del calcio e i tifosi italiani si sono divisi. C'è chi non gradisce il ritorno di Super Mario con l'Italia e chi, invece, ha completa fiducia nelle scelte del ct. Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex difensore nerazzurro, ha commentato: "Dobbiamo fidarci di Mancini, ci ha fatto vincere. Ma non deve subentrare la paura. Dobbiamo mantenere le qualità che ci hanno portato ad essere questa Italia. Se Roberto pensa che Balotelli possa essere utile...". Dello stesso avviso è Alessandro Del Piero che precisa: "Fiducia a Mancini. La scelta di Balotelli è volta ad avere qualcosa in più. Stiamo vivendo la possibilità di non andare ai Mondiali, situazione difficile e inaspettata". Dopo anni nell'ombra, l'attaccante ex Monza e Brescia è pronto a fare il suo ritorno nel calcio che conta passando dalla Nazionale.