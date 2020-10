Balotelli svela: "Presto tornerò a giocare". Sullo sfondo Genoa e non solo...

Tra i grandi nomi dei giocatori svincolati c'è anche il suo, Mario Balotelli, che è attualmente senza squadra, ma ancora per poco. Lo assicura lui stesso, rivolgendosi al fratello Enock, concorrente del Grande Fratello Vip: "Ancora da nessuna parte, è questione di settimane e firmo. Non preoccuparti". Poche parole, ma molto esplicative quelle di Supermario, su cui sembra esserci l'interesse del Genoa (in Italia), ma anche del Fenarbahce (Turchia), Cluj (Romania), Aris Salonicco (Grecia), Flamengo (Brasile) e Los Angeles Galaxy (Stati Uniti). Insomma, mezzo mondo sembrerebbe essere stuzzicato dall'idea di avere Balotelli in squadra. Ora spetta a lui e al suo super porcuratore, Mino Raiola, capire quale sia la squadra più adatta alle sue "prerogative".