Bayern Monaco - Lazio, formazioni ufficiali: Marusic torna in difesa

Ritorno degli ottavi di Champions League. La Lazio è volata a Monaco per sfidare il Bayern di Flick. All’andata il risultato è stato di 4-1 per i tedeschi, che hanno così ipotecato il passaggio al turno successivo. Con tutta probabilità sarà l’ultima partita europea dei biancocelesti in questa stagione, ma Inzaghi non potrà fare troppi calcoli.

Formazioni ufficiali:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. A disp.: Neuer, Sule, Coman, Davies, Choupo-Moting, Dantas, Martinez, Musiala, Roca, Sarr. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Lulic, Leiva, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.